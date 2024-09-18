هيئة الحج توجه دعوة للمشمولين بأداء الحج لموسم 2025

دعت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الأربعاء، المشمولين بالذهاب الى الديار المقدسة لاداء فريضة الحج لموسم 2025م، لمراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للهيئة أنه "تعلن الهيئة العليا للحج والعمرة دعوتها لجميع المواطنين المشمولين بالذهاب الى الديار المقدسة لاداء فريضة الحج لموسم 2025م 1446هـ مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات وحضورهم شخصيا لغرض إكمال الإجراءات المطلوبة".

ودعتهم إلى "استصحاب مستمسكاتهم الرسمية ( البطاقة الوطنية الموحدة، بطاقة السكن، جواز سفر نافذ ) اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19/9/2024 ولغاية 1/10 /2024".