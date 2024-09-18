رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم

أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء (18 أيلول 2024)، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو .

وقال مجلس القضاء في بيان إن " القاضي فائق زيدان أستقبل، اليوم الاربعاء، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو والمساعد المطران باسل بابليسوس".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث دور القضاء في الحفاظ على حقوق واملاك المواطنين العراقيين من الديانة المسيحية وفق احكام الدستور والقانون".