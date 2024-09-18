رشيد: العراق يدعم ترسيخ أمن واستقرار لبنان ويرفض الاعتداء عليه

أجرى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء (18 أيلول 2024)، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

ودان الرئيس بشدة، خلال الاتصال الهاتفي وفقا لبيان رئاسي الاعتداء الذي تعرّض له لبنان أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، معتبراً إياه تطوراً خطيراً، ومحاولات تصعيدية غير مقبولة بالمرة لتوسيع دائرة الحرب والعدوان، ما يسحبُ انعكاساتٍ خطيرة على أمن واستقرار المنطقة".

وأكّد رئيس الجمهورية" تعاطف العراق مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المحنة، مشيراً إلى استعداد العراق لتقديم كل أنواع المساعدات الإنسانية والطبية الى الجرحى، معرباً عن تعازيه الى ذوي الضحايا بهذا الهجوم".

ولفتَ عبد اللطيف جمال رشيد، إلى دعم العراق لترسيخ أمن واستقرار لبنان ورفض الاعتداء عليه، مؤكداً ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة ومنع أي محاولة لتوسيع دائرة الصراع".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن عميق شكره وتقديره الى العراق شعباً وحكومة، على مواقفه الثابتة والداعمة الى لبنان في مختلف التحديات التي واجهته في أوقات سابقة.