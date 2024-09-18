قتل مهرب والقبض على 4 أخرين "أجانب" بعد الاشتباك معهم في محافظتين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء (18 أيلول 2024)، قتل مهرب والقاء القبض على أربعة اخرين من جنسيات اجنبية في محافظتي ميسان و ديالى.

وقالت الوزارة في بيان إن "مفارز الفوج الثاني لواء الحدود الثامن الماسكة للشريط الحدودي ضمن محافظة ديالى تمكنت من قتل مهرب وإصابة آخر وإلقاء القبض عليه بعد الاشتباك معهما إثر محاولتهما تهريب قطعتي سلاح مع صندوقي عتاد".

وأضافت "وفي محافظة ميسان تمكنت مفارز الفوج الثالث لواء الحدود العاشر من إحباط محاولة تهريب بعد الاشتباك مع ثلاثة من المهربين وإصابة أحدهم وإلقاء القبض عليهم"، لافتة الى ان "ضبط بحوزتهم 12 بندقية كلاشنكوف".

وأوضحت، أنه "من خلال التحقيقات الأولية تبين أن جميع هؤلاء المهربين يحملون جنسية أجنبية"، مؤكدة ان "الواجب أسفر عن إصابة أحد أبطال قوات الحدود".