توضيح من وزارة الصحة حول حريق بنايتها

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء (18 أيلول 2024)، إخماد حريق اندلع في مبنى الوزارة ببغداد من دون تسجيل إصابات.

وقالت الوزارة في بيان إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق بسيط اندلع في مبنى وزارة الصحة ببغداد". وأضافت أن "الحريق لم يسفر عن أي إصابات".

وكان مصدر امني افاد في وقت سابق، اليوم الاربعاء (18 أيلول 2024)، باندلاع حريق بأحد طوابق مبنى وزارة الصحة في بغداد.

وقال المصدر "، إن "حريقا اندلع في أحد طوابق مبنى وزارة الصحة في بغداد".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث لأخلاء موظفي المبنى واخماد الحريق"، مؤكدا أن "الحريق لم تعرف طبيعته حتى الأن"