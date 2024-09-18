المجلس الوزاري للأمن الوطني يصدر عدداً من القرارات

صدر عدداً من القرارات خلال إجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي ترؤسه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، حيث ذكر الناطق باسم القائد العام اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوصيات بشأنها".

وبيّن ان "الاجتماع ناقش توحيد قرارات مجلس الوزراء بما يخص تسليم مخلفات المعادن الملونة الى هيئة التصنيع الحربي ووزارة الصناعة والمعادن"، كذلك موافقة المجلس على منح المخصصات الوقتية المقطوعة إلى العاملين في مكافحة المخدرات في المناطق الجنوبية.

كما استمع المجلس إلى إيجاز مفصل بشأن تطورات الأحداث في الجمهورية اللبنانية، وأكد على الاستمرار في إرسال المساعدات الطبية والإنسانية لإسعاف المصابين.

وأكد المجلس على "المنافذ الحدودية باتخاذ الإجراءات الضرورية والوقائية لتجنب أي حالة اختراق محتملة، وكذلك على التدقيق الأمني على المستوردات، وبشكل مكثف قبل التعاقد عليها والتعامل مع الشركات الرصينة قبل عملية الاستيراد في ما يخص الأجهزة الإلكترونية".