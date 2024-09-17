طائرات القوة الجوية العراقية تدمر مضافات لداعش في كركوك وصلاح الدين

دمرت طائرات القوة الجوية العراقية مضافات لداعش بضربات جوية في كركوك وصلاح الدين .
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان :" بتوجيه واشراف وزير الدفاع، وبمعلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والامن، نفذت خلية الاستهداف ، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ، واجباً للاستطلاع والمراقبة عبر الطائرات الاختصاصية ، تمكنت من خلاله من رصد اماكن لمضافات عصابات داعش".
واضاف :" على ضوء هذه المعلومات نفذت طائرات القوة الجوية ضربات موجعة على تلك المضافات ضمن قيادتي عمليات (كركوك، شرق صلاح الدين) ادت الى تدميرها"
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