طائرات القوة الجوية العراقية تدمر مضافات لداعش في كركوك وصلاح الدين

دمرت طائرات القوة الجوية العراقية مضافات لداعش بضربات جوية في كركوك وصلاح الدين .

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان :" بتوجيه واشراف وزير الدفاع، وبمعلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والامن، نفذت خلية الاستهداف ، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ، واجباً للاستطلاع والمراقبة عبر الطائرات الاختصاصية ، تمكنت من خلاله من رصد اماكن لمضافات عصابات داعش".

واضاف :" على ضوء هذه المعلومات نفذت طائرات القوة الجوية ضربات موجعة على تلك المضافات ضمن قيادتي عمليات (كركوك، شرق صلاح الدين) ادت الى تدميرها"