مجلس الخدمة ينفي التصريح بشأن عرقلة وزارة الصحة تعيين جميع الخريجين

نفى مجلس الخدمة الاتحادي التصريح بشأن عرقلة وزارة الصحة تعيين جميع الخريجين.

وقال المجلس في بيان :" ان ماتناقلته بعض ( الگروبات ) عن المتحدث بإسم مجلس الخدمة بان " وزارة الصحة هي التي عرقلت تعيين جميع الخريجين وفضلت أقساما معينة على أقسام اخرى ، غير دقيق ويخلو من الحقيقة " .

ونفى مجلس الخدمة هذا التصريح بشكل قاطع ، واكد عدم مصداقيته ، مشددا على ضرورة متابعة الاخبار والاحاديث من مصادرها الرسمية دون أعتماد وسائل التواصل الاخرى