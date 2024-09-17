قيادة عمليات بغداد تزيل عددا من الكوفيهات المتجاوزة على الحدائق والمتنزهات والطرق العامة

اعلنت قيادة عمليات بغداد عن ازالة عدد من الكوفيهات المتجاوزة على الحدائق والمتنزهات والطرق العامة.

وذكرت القيادة في بيان ،انه :" ضمن النهج الخدمي الذي تتبناه قيادة عمليات بغداد في تقديم الدعم والاسناد لكوادر الدوائر البلدية في رفع وازالة التجاوزات، نفذت قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة ، بالاشتراك مع مديرية بلدية قضاء المحمودية، واجب رفع وازالة الكوفيهات "كازينوهات" المتجاوزة على الحدائق والمتنزهات والطرق العامة ،وذلك ضمن مناطق قضاء المحمودية"