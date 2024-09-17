مجلس الخدمة يتخذ قرارا بشأن مباشرة الاختصاصات التربوية في دواوين المحافظات

قرر مجلس الخدمة الاتحادي مباشرة الاختصاصات التربوية في دواوين المحافظات وتحويلهم الى وزارة التربية طبقاً للحاجة من عدمها.

وذكر بيان للمجلس: "ان مجلس الخدمة العامة الإتحادي أعلن في أكثر من بيان وتوضيح ، انه ملتزم بتلبية الاحتياجات التي وردت اليه من دوائر ومؤسسات الجهاز الاداري في قطاعات الدولة المختلفة . وعلى هذا الأساس ، تلقى المجلس احتياجات من الاختصاصات ( التربوية ) من قبل دواوين ومجالس المحافظات المُختلفة لهذه الاختصاصات ، وتمت تلبيتها جميعاً بهذه الاختصاصات من المشمولين بالقانونين ( ٥٩) و (٦٧ ) من الاوائل وحملة الشهادات العليا ".

واوضح انه :" بعد ورود مناشدات عديدة من تلك الفئات ، لغرض تحويلهم الى وزارة التربية ، اتخذ المجلس قراراً مهماً اليوم في جلسته الطارئة وهو ، مُباشرة تلك الفئات في دواوين المحافظات ، وتأشير مُباشرتهم بشكل فعلي ".

وتالع :" بعد ذلك ، يُمكن لديوان المحافظة تحويلهم الى وزارة التربية طبقاً للحاجة من عدمها في دواوين المحافظات ".

ودعا المجلس المعنيين الى ضرورة الالتزام بما ذُكر