عمليات الانبار للحشد الشعبي تعلن انتهاء عملية "محمد رسول الله" وتحقيق جميع اهدافها

اعلنت قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار ، انتهاء عملية "محمد رسول الله (ص)"التي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية.

و وفقاً لما أعلنه قائد عمليات الأنبار للحشد، قاسم مصلح "شاركت في العملية ألوية الحشد المتمركزة في القواطع 17، 18، 13، 57".

وأوضح مصلح :" ان العملية حققت جميع أهدافها المرسومة، بتدمير (34) مضافة تابعة للارهابيين ، منها مضافات قديمة وحديثة، وتفجير 13 عبوة ناسفة كانت مزروعة في المنطقة".

وأضاف :" ان القوات نجحت في تطهير مساحة تقدر بـ 4250 كيلومتراً مربعاً من صحراء جزيرة الأنبار، والتي كانت تُعد من المناطق الحيوية التي يستخدمها الارهابيون ملاذات آمنة "، مشيرا الى :" ان هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين المناطق الصحراوية ومنع عودة الإرهابيين إليها، وضمان استقرار وأمن محافظة الأنبار بشكل عام".