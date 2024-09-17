العراق وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية

وقع رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، ومدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (ROSATOM) أليكسي ليخاتشيف مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الثنائي.

وذكر العبودي، على هامش فعاليات المؤتمر العام الثامن والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن "هذه المذكرة تعد الأولى من هذا النوع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية التي يوقعها العراق بعد عام 2003 وهي الأولى لهيئة الطاقة الذرية العراقية بعد تشريع قانونها".

كما أوضح، أن "مذكرة التفاهم الثنائي تحظى بأهمية خاصة كونها تعد خارطة طريق للعمل المشترك في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية مؤكدا أهمية إنجاحها وتنفيذ فقراتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، مشيرا الى أن "العراق ومؤسساته التعليمية المختصة تحرص على دعم مجالات الفيزياء النووية والهندسة النووية وتنظيم سياق التعاون مع المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (ROSATOM) في هذا المجال مثمنا في ذات الوقت تقديم المنح الدراسية للطلبة العراقيين لتطوير الكوادر الفنية المتخصصة في العراق".

بالمقابل، أعرب مدير (ROSATOM) أليكسي ليخاتشيف، عن "جدية الجانب الروسي بالتنسيق بين البلدين من إجل تجسيد مذكرة التفاهم الثنائية بصورة برامج علمية مشتركة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية".