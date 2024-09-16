رئيس الجمهورية : نتطلع لبناء علاقات وثيقة مع الهند في مختلف المجالات

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد :" ان العراق يتطلع لبناء علاقات متينة مع الهند ،في مختلف المجالات .

وذكر بيان رئاسي :" ان رئيس الجمهورية استقبل السفير الهندي براشانت بيساي،صباح اليوم الاثنين ، بمناسبة انتهاء مهام عمله ، واشاد بجهوده خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

واكد الرئيس :" ان العراق يتطلع لبناء علاقات متينة مع الهند في مختلف المجالات ،بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الامن والاستقرار في المنطقة والعالم".