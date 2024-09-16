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مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة التعديل الثاني لقانون العفو العام ويرفع جلسته


انهى مجلس النواب، في جلسته اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

ورفع بعدها المجلس جلسته الى غد الثلاثاء.

وكان مجلس النواب، قد عقد جلسته الاعتيادية اليوم بحضور 169 نائباً، وأرجأ فيها التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

كما صوت على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية، وانهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين الثانية والعاشرة منه.

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