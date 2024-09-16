الداخلية: إطلاق نظام جديد للحجز الإلكتروني على البطاقة الموحدة الأسبوع الجاري

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، (16 أيلول 2024)، عن إطلاق نظام جديد للحجز الإلكتروني على البطاقة الموحدة خلال الأسبوع الجاري.

وقال مدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي لوكالة الرسمية إن "المديرية أوقفت نظام الحجز الإلكتروني على البطاقة الموحدة في وقت سابق تحضيراً لاستخدام نظام جديد سيتم الشروع بتنفيذه هذا الأسبوع".

وأضاف، أن "الشروع بالعمل سبقه تجهيز المتطلبات والموافقات الخاصة ومن خلاله سيتمكن المواطن من التقديم على الحجز باليوم والساعة حيث ستوضع له خيارات والتزام المواطنين بالتوقيتات سيجنبهم حصول زخم في المراجعة ويسهم بتسريع إنجاز المعاملات".

وبين الخفاجي، أن "النظام الجديد يسمح للمواطن التقديم له ولعائلته في الموقع الأقرب للسكن بغض النظر عن مكان النفوس، وعلى سبيل المثال كأن يكون المواطن تولد الموصل ويسكن في بابل، بإمكانه أن يقدم من بابل على نفوس الموصل".

وأشار إلى أن "المديرية بصدد توفير مواقع التسجيل المركزي وبواقع مركز في كل محافظة بالعراق ومركزين في العاصمة بغداد لتسهيل إجراء معاملات الأحوال المدنية وهذا الأمر سيجنب المواطنين عناء السفر والتنقل للمحافظات من أجل إكمال المعاملات".