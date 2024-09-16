القبض على عصابة مختصة بنبش المواقع الأثرية وبيع الآثار في السليمانية

أعلنت قيادة مديرية الشرطة في السليمانية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على عصابة مختصة بنبش المواقع الأثرية وبيع الآثار، في أحد أقضية المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ، إن قواتها في قضاء "سيد صادق" ألقت القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص، بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار.

واوضحت أن عملية الاعتقال جاءت بناءً على معلومات دقيقة عن نشاط العصابة التي كانت تعمل على حفر نفق داخل منزل للوصول إلى الآثار، وبدأت الشرطة تحقيقاتها ومراقبة العصابة بشكل مكثف، ما أسفر عن إلقاء القبض على المتهمين أثناء قيامهم بالجريمة.

وأشارت القيادة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية معهم للكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالقضية.