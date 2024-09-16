القبض على أب يقوم بتقييد أطفاله بواسطة "كلبجات" وتعنيفهم في واسط

أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، القبض على أب يقوم بتقييد أطفاله بواسطة الاغلال (كلبجات) وتعنيفهم في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان أنه "وردت الى قسم حماية الاسرة والطفل في محافظة واسط مناشدة عبر الخط الساخن تفيد وجود طفلين مقيدين ومعنفين من قبل والدهم، وعلى الفور تم تشكيل مفرزة من الضباط والمنتسبين وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم التوجه الى مكان تواجدهم والقاء القبض على والدهم".

وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بغية تقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل"، مشيرة الى ان "قسم حماية الأسرة والطفل يتخذ الإجراءات القانونية في هكذا حالات بعد استحصال الموافقات القضائية كونها مؤسسة أمنية تمارس عملها وفق القانون".