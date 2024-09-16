النائب حسن سالم يوجه رسالة للسوداني: بين ايديكم ملف كار الخطير.. انقذوا المال العام من التهريب

وجه النائب حسن سالم، رسالة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن سرقات شركة كار من محطة سارلو.
وذكر سالم في بيان ان "شركة كار تقوم بتهريب 100 الف برميل يوميا دون حسيب او رقيب وتكبد العراق خسائر بمليارات الدولارات"، مبينا انه "لو استثمرت المئة الف برميل لحساب الاتفاقية الصينية ( النفط مقابل الاعمار) لوصل العراق الى اعلى مراحل الرقي والاعمار".
وشدد على ضرورة "تدخل رئيس الوزراء والادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة النفط ولجنة النزاهة النيابية ولجنة النفط والطاقة النيابية".
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