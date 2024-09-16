النائب مصطفى سند يقيم دعوى قضائية ضد شركة تعاقدت مع صلاح الدين أبان الحرب على داعش الارهابي

كشف النائب مصطفى سند، اليوم الأحد، (15 أيلول 2024)، عن تحريكه شكوى بشأن عقد تجهيز كهرباء لمحافظة صلاح الدين أبان الحرب على داعش الارهابي.

وقال سند في منشور على صفحته في الفيسبوك: "أدعت شركة (كار) أنها جهزت محافظة صلاح الدين بالكهرباء أبان الحرب ضد داعش الارهابي ، بما قيمته 400 مليون دولار، وقدمت أوراقها لمكتب رئيس مجلس الوزراء الحالي، وحصلت الموافقات اللازمة لِتسديدهم، ولأن (كار) اكبر زبون للعراق، فقد قدمت تسهيلات لهذا البلد، بأن يتم تسليمهم نفط أسود بدل الدولار، والآن وزارة النفط في حيرةً من أمرها" على حد تعبيره.

وأضاف "حررنا إخباراً لتحريك دعوى بهذا الصدد"، مشيرا الى "وجود أربع إخبارات ثقيلة، خلال الفترات المقبلة وستظهر نتائجها".

يذكر ان مجلس النواب بدورته السابقة صوت في الثامن من كانون الثاني 2018 على قرار مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية بإيقاف عمل شركة (كار) في حقول شمالية بينها كركوك.