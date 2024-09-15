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وزير الكهرباء يرأس إجتماع رسم خارطة فنية لكهرباء محافظات الفرات الأوسط


رأس وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل إجتماع رسم خارطة فنية متكاملة لكهرباء محافظات الفرات الأوسط ، بحضور المديرين العامين والفروع والشبكات والتخطيط ، ومركز السيطرة الوطني .

وذكر بيان للوزارة ان الاجتماع جاء إستعداداً للصيف المقبل ، والمباشرة بالتهيئة الكاملة لتأمين الزيارات المليونية والأربعين للمدن المقدسة .

وتتضمن الخطة الشروع بإنشاء مصادر التغذية ، وتحقيق التوسعات بمحطات النقل واضافة محولات القدرة ، وتحويل الخطوط الناقلة الحاكمة لدوائر مزدوجة ذات أسلاك حرارية ، تحقق اتاحات لازمة ، مع إجراءات سريعة تواكب نصب المحطات الثانوية الثابته والمتتقلة ٣٣ ك .ف ، واستحداث مغذيات جهد ٣٣ ك .ف ، وجهد ١١ ك .ف ، واستمرار الحملات الواسعة لتحقيق موثوقية شبكات التوزيع .

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