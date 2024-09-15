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رئيس أركان الجيش يشرف على انطلاق العملية العسكرية (محمد رسول الله) في صحراء نينوى والأنبار وصلاح الدين


أشرف رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الأحد ، على انطلاق العملية العسكرية (محمد رسول الله) التي تستهدف العصابات الإرهابية في قواطع عمليات (الجزيرة – غرب نينوى – صلاح الدين) بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ان يارالله استطلع جواً المحاور والقطعات العسكرية المشاركة بالعملية في عمق الصحراء .

وتمثلت المحطة الثانية، زيارة يارالله لقيادة عمليات الجزيرة وكان في استقباله معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وقائد عمليات الجزيرة وممثلو الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية الذين قدموا فيما بعد إيجازهم عن العملية العسكرية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وتوزيعها في قواطع المسؤولية والأهداف المتحققة واهم المعوقات، إذ وجه القادة والآمرين والأجهزة الأمنية الاخرى بعدد من التوصيات والتوجيهات بشأن تحديث جميع المعلومات الاستخبارية وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع فلول تنظيم داعش الإرهابي.

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