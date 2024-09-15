وزير الداخلية يشرف على إطلاق برنامج إدارة أتمتة مراكز الشرطة

أشرف وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، (15 أيلول 2024)، على إطلاق برنامج إدارة أتمتة مراكز الشرطة.

وذكر بيان لقيادة شرطة الرصافة ان قيادة شرطة بغداد الرصافة كانت أول محطة للشمري "بعد أن أنجزت هذا البرنامج خلال تسعة أشهر".

كما افتتح وزير الداخلية "عدداً من البنايات في هذه القيادة من بينها مركز العمليات المشترك الذي تم إنجازه بوقت قياسي ويحتوي على قاعة للمراقبة الفيديوية تشمل عموم جانب الرصافة مع سيطرة مركزية تحتوي على أجهزة اتصال لكل مفاصل الوزارة".

واستمع الوزير الى "إيجاز مفصل عن عمل القيادة والتطور في آلية إنجاز المهام من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية" وفقاً للبيان.