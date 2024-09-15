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انطلاق عملية امنية في "بلكانة".. انباء عن مقتل معاون "امير داعش"الارهابي في صلاح الدين


اعلن مصدر أمني، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن انطلاق عملية أمنية في مرتفعات بلكانة شرق محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر  إن "قوة أمنية مشتركة انطلقت من محورين في مرتفعات بلكانة شرق صلاح الدين ضمن المحور الغربي بعمق يصل إلى 11 كم لتمشيط منطقة قصفتها طائرة حربية مساء يوم أمس مستهدفة مضافة داعشية".

وأضاف أنه "وفق المعلومات الأولية، فإن القصف استهدف خلية يقودها معاون أمير داعش في صلاح الدين ويكنى بـ(أبو إبراهيم) وبعض مرافقيه، ولا يعرف مصيرهم حتى الآن"، مؤكداً أن "العملية تأتي لمعرفة نتائج الضربة".

وأشار إلى أن "العديد من قادة داعش قتلوا في ضربات جوية في الأشهر الماضية في قواطع صلاح الدين وكركوك والأنبار وديالى بسبب دقة الإصابة".

يذكر أن خلية الإعلام الأمني، أعلنت فجر اليوم الاحد، تدمير مضافة لداعش الإرهابي وقتل من فيها ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان أنه "بعملية نوعية مميزة، ووفقا لمعلومات دقيقة من الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق وتخطيط وإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة،  نفذت طائرات F16 ضربة جوية ناجحة استهدفت فيها مضافة في سلسلة جبال بلكانة قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين".

وأضافت ان "الضربة أدت إلى تدميرها بالكامل وقتل من فيها من عناصر إرهابية".

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