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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب موقع إسرائيلي في حيفا بالطائرات المسيرة


أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، استهدافها لموقع إسرائيلي في حيفا باستخدام الطيران المسير صباح اليوم.

وقالت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان رسمي: " استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزّة، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 15 / 9 / 2024، هدفا في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق بشكل متكرر استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب موقع إسرائيلي في حيفا بالطائرات المسيرة
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