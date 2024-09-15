قوة مشتركة تطلق عملية عسكرية واسعة في صحراء الأنبار غرب العراق

بدأت قوة مشتركة عملية عسكرية واسعة في صحراء الأنبار غرب العراق ضد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من تنفيذ قوة عراقية أمريكية عملية إنزال في صحراء الأنبار أدت الى مقتل قادة من "داعش الارهابي".

وذكرت مصادر أمنية عراقية أن العملية بدأت من ثلاثة محاور، وتستهدف مضافات لعناصرِ "داعش"الارهابي في المناطق الوعرة، والتي تستخدم كملاجئ أمنة، ومراكز انطلاق لتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية.

وكشف جهاز المخابرات العراقي في وقت سابق عن مقتل 6 من كبار قيادات "داعش"الارهابي في عملية نفّذها الجهاز بالتعاون مع التحالف الدولي، الشهر الماضي في محافظة الأنبار 118 كم، غرب بغداد.

وأوضح البيان: "بعد جهود كبيرة بذلتها القوات العراقية من قيادة العمليات المشتركة والجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وجمع جثث القتلى والمخلفات الجرمية وأجهزة الاتصالات والحواسيب وظهور نتائج الحمض النووي، تأكد أن معظم القتلى من قادة الصف الأول لعصابات "داعش الإرهابية".

وذكر البيان أن هذه العملية تؤكد "مستوى الاحترافية لدى جهاز المخابرات، وقدرته على اختراق القيادات العليا لداعش".