مصدر أمني: لا وجود لشبهة جنائية بحادث مصرع مدير حسابات ديوان ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، بعدم وجود اي شبهه جنائية في حادث مصرع مدير قسم الحسابات في ديوان محافظة ديالى.

وقال المصدر إن" مصرع مدير قسم الحسابات في ديوان محافظة ديالى تحسين الخالدي مساء يوم امس هو حادث مروري ولا توجد أي شبهه جنائية بالحادث".

وأضاف، إن" الحادث وقع على طريق كنعان شرق ديالى والذي طالما يشهد حوادث سير مروعة بين فترة وأخرى"، مؤكدًا أن" الضحية من مدراء الأقسام الأكفّاء في ديوان المحافظة".

وأشار المصدر إلى، أن" العديد من موظفي ديالى لقوا مصرعهم في السنوات الماضية بسبب حوادث سير خاصة مع وجود طرق لاتزال تشهد معدلات مثيرة للقلق في الحوادث لأسباب متعددة".

وأفاد مصدر حكومي في ديالى، مساء أمس السبت (14 أيلول 2024)، بمصرع مدير قسم الحسابات في ديوان المحافظة، بحادث سير شرق مدينة بعقوبة.

وذكر المصدر، أن "مدير قسم الحسابات في ديوان محافظة ديالى تحسين الخالدي، لقي مصرعه بحادث سير على طريق ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة، لافتا الى، أن "الأجهزة الأمنية نقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا بالحادث".