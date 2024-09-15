العراق يتأثر بكتلة هوائية تقلب الأجواء الحارة إلى باردة مطلع الأسبوع المقبل

توقع المتنبئ الجوّي واثق السلامي، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، أن يتأثر العراق بكتلة هوائية باردة تؤدي لانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في البلاد.

وكتب السلامي في تدوينة له على حسابه الشخصيّ بمنصّة "فيس بوك" أن" كتلة باردة قادمة من أوروبا ستنحدر بداية الأسبوع المقبل، وتؤثر على المنطقة ومن ضمنها العراق وتؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة الصغرى".

وأضاف، أن "التوقعات تشير إلى أولى التساقطات الثلجية شمال شرق تركيا".

وكانت هيئة الانواء الجوية أعلنت، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن حالة الطقس في العراق خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت ظهور بعض الغيوم في الأجواء مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.