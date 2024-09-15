النزاهة: الحبس الشديد لمدير مركز كمرك منفذ الشيب الحدودي بميسان لاقترافه جريمة الرشوة

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، (15 أيلول 2024)، بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمُدير مركز گمرك منفذ الشيب الحدوديّ بمُحافظة ميسان؛ لتقاضيه مبلغ رشوةٍ لقاء تسهيل دخول المواد الإنشائيَّة والغذائيَّة.

وأشار بيان للنزاهة الى "إصدار محكمة جنح ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكمٍ حضوريّاً بحق مُدير مركز گمرك المدنيّ في منفذ الشيب الحدوديّ يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة مُقدارُها مليونا دينارٍ؛ لمُخالفته واجباته الوظيفيَّة من خلال تقاضيه مبلغ رشوةٍ لقاء تسهيل دخول المواد الإنشائيَّة والغذائيَّة بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون للمُحافظة".

وأضاف، إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليهما حضورياً بالحبس الشديد؛ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) من قانون العقوبات، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في الخامس والعشرين من أيار الماضي تمكُّنها من القبض على مدير مركز كمرك منفذ الشيب الحدودي في ميسان متلبساً بالرشوة أثناء تسلمه مليون و500 ألف دينار، مقابل تسهيل دخول موادّ ممنوعةٍ.