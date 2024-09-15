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وزير العدل يعفي المعاون الفني ومسؤول قسم شؤون السجون


أعفى وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأحد، (15 أيلول 2024)، المعاون الفني ومسؤول قسم الشؤون بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم.

وقالت العدل في بيان ان شواني "قام بزيارة مفاجئة إلى سجون العدالة في منطقة الكاظمية المقدسة، حيث تفقد القواطع السجنية والتقى بعدد من النزلاء بصورة منفردة للاستماع إلى شكواهم ومعرفة أوضاعهم عن كثب".

ووجه وزير العدل خلال الزيارة "بإعفاء المعاون الفني ومسؤول الشؤون من منصبيهما في سجن العدالة ٢، نتيجة عدم الالتزام بواجباتهم خلال أيام العطل، مما أثر على سير العمل في القاطع السجني".

كما تابع الوزير إجراءات إخلاء مدينة الكاظمية من السجون حسب توجيهات رئيس الوزراء، وفقاً للبيان.

وأكد وزير العدل "خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون،" مشدداً، على "أهمية اتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان سير العمل بشكل منتظم وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للنزلاء، تطبيقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان". 

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