خبير امني : تسليح الامريكي للبيشمركة الكردية يهدد امن البلاد

اعتبر الخبير الامني هيثم الخزعلي، اليوم الاحد، ان تسليم قوات البيشمركة بمدافع هاوتزر الاميركية امر خاطئ كونه اجراء يهدد امن البلاد.

وقال الخزعلي إن "تزويد الإقليم بالأسلحة الأميركية يزيد من حساسية الموقف والتوتر بين الأطراف الكردية وبين حكومة بغداد ايضا" مبينا ان " تسليح البيشمركة يجب أن يتم بموافقة الحكومة المركزية".

واضاف ان "تزويد الإقليم بالأسلحة الأميركية مرفوض ويجب اتخاذ إجراء واضح تجاه هذا الامر كونه يهدد امن البلاد" لافتا الى ان "الحكومة المركزية لم تصدر توضيحا بشأن حقيقة تسليح البيشمركة أكان بموافقتها أم لا؟".

وبين ان "امريكا سهلت عملية امتلاك هذه الاسلحة الى البيشمركة لما بينهم من مصالح ومكتسبات سياسية كبيرة" موضحا ان "هذه المنظومة ستعمل على حماية المصالح الامريكية هناك".

وكشف تقرير لمجلة فوربس الامريكية ان الولايات المتحدة سلحت البيشمركة الكردية بشكل منفصل عن بغداد بمدافع هاوتزر.