الاتحاد الوطني يوجه دعوة لعرب وتركمان كركوك: عودوا للمجلس وقدموا الخدمات

أكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حسيبة عبد الله، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، أن محافظة كركوك مرت بمرحلة عصيبة خلال السنوات الماضية من تهميش وإقصاء للمكونات.

وقالت عبد الله في حديث صحفي، "دخلنا مرحلة جديدة وهي مرحلة السلام والتآخي والتعايش بين المكونات".

ووجهت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، دعوة إلى المقاطعين لجلسات مجلس المحافظة من الأعضاء العرب والتركمان للعودة للجلسات وتقديم الخدمة إلى أهالي كركوك"، مضيفة: "من خلال المجلس يمكنهم تقديم الخدمة للمواطن ودعم أهلهم، وطي صفحة 7 سنوات من التهميش وسنوات القمع التي مارسها نظام صدام".

وأعلنت الجبهة التركمانية أن أعضاءها سيواصلون مقاطعة جلسات مجلس محافظة كركوك بسبب تغييب المكون التركماني في الحكومة المحلية لحين حسم الموقف القضائي بشأن تشكيلها.

وفي 10 آب الماضي، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك، 5 منهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني و3 عرب وعضو مسيحي في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعا صوتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه من الاتحاد الوطني الكردستاني محافظا لكركوك ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس المكون من 16 مقعدا.