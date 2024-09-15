اغلاق 14 مركزا وعيادة تجميل في بغداد

قامت لجنة الغلق المركزية في دائرة التفتيش في وزارة الصحة، باغلاق 14 مركزا وعيادة تجميل ببغداد، حيث ذكرت اللجنة في بيان لها، إنها "قامت باغلاق (14) مركزا وعيادة مخالفة تعمل في مجال التجميل في منطقتي الحارثية والمنصور ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد".

وأوضح مدير عام دائرة التفتيش صباح نوري الخزعلي ان "مدة الغلق تراوحت بحسب نوع المخالفات"، مشيرا الى ان "الغلق جاء عقب زيارات تفتيشية مسبقة من فرق قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة التفتيش في اطار الجهد المنفذ لمتابعة ومراقبة المؤسسات الصحية الخاصة خدمة للصالح العام".