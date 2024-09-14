الشيخ قيس الخزعلي والعامري يؤكدان أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات

اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على النظام الديمقراطي.

وقال مكتب الشيخ الخزعلي في بيان-: إن "الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد العامري".

وأضاف "جرى خلال اللقاء بحث أبرز المُستجدات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية، حيث أكد الجانبان على ضرورة توحيد الجهود الوطنية، لمواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على النظام الديمقراطي".

وتابع "تم مناقشة موضوع اختيار رئيس مجلس النواب، وأهمية حسم هذا الملف بما يُسهم في استقرار العملية السياسية وتعزيز وحدة البلاد".

و أشار الجانبان- بحسب البيان- إلى "أهمية الحوار البناء والتعاون المشترك في هذه المرحلة الحساسة".