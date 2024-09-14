وزير النفط يجري عملية طارئة في القلب بإحدى المستشفيات الأمريكية

أفادت وكالة رويترز، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، بأن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أجرى عملية جراحية طارئة في القلب، بإحدى المستشفيات الأمريكية.

وقالت الوكالة في خبر نقلاً عن مسؤول في وزارة النفط إن "وزير النفط وخلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة مرِض وتم نقله على عجل إلى المستشفى خلال الرحلة إلى الولايات المتحدة، وخضع لجراحة قسطرة القلب"، مردفاً بالقول "لقد خرج من غرفة العمليات وهو في حالة مستقرة".