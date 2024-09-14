وزير الداخلية يبحث مع قائد قوات الرد السريع الباكستاني آلية تدريب القوات القتالية وتبادل الخبرات

بحث وزير الداخلية عبدالامير الشمري مع قائد قوات الرد السريع الباكستاني ، آلية تدريب القوات القتالية وتبادل الخبرات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان الجانبين بحثا تدريب القوات القتالية في وزارة الداخلية من قبل قوات الرد السريع الباكستانية داخل البلاد وخارجها وفق منهج علمي متطور يمكن للمتدربين من أداء واجباتهم ومهامهم بمهنية عالية تواكب التطور الحاصل في دول العالم.

واشار البيان الى ان الجانبين بحثا ايضا جملة من الموضوعات التي تخص تبادل الخبرات في مجال التدريب وغيره وتكثيف التعاون في المجال الأمني بين العراق وباكستان