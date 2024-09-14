النـزاهـة تكشـف مغالاة بمشـروع كلفتـه (١٨) مليار ديـنار في أحد مشاريع محافظة المثنى

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لشبهات فسادٍ ومغالاةٍ في الأسعار بمشاريع إنشاء شبكات مجاري في مُحافظة المثنى بلغت كلفته أكثر من (١٨) مليار دينارٍ.

وذكرت ان ملاكات مكتب تحقيق المثنى وبعد الانتقال إلى مركز قضاء "المجد " في المُحافظة؛ لإجراء التحري والتدقيق، بشبهات الفساد والمغالاة في الأسعار التي رافقت تنفيذ مشاريع شبكات المجاري والصرف الصحيّ والأمطار المُحالة على إحدى الشركات العامة، كشفت عن خروقاتٍ ماليَّة في المشروع الذي تبلغ كلفته (١٨,١٥٤,٢٩٩,٠٠٠) دينار.

ولفتت إلى تشخيص زيادةٍ مبالغٍ فيها بالأسعار الخاصَّة بالكشوفات التخمينيَّة للمشروع مُقارنةً بالمشاريع والفقرات نفسها التي نُفِّذَت بأوقاتٍ متقاربةٍ في قضاءي الرميثة والسلمان والتي بلغت (٤,٣٢٧,٧٢٥,٠٠٠) دينارٍ حسب تقارير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة.

على صعيدٍ آخر، أشارت إلى أنَّ ملاكات المكتب كشفت هدراً في المال العام بلغ (٣٤٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار في مشروع تأهيل وتطوير شارع التحرير المُنفَّذ من قبل إحدى شركات المقاولة الذي تبيَّن بعد التحري والتدقيق أنَّ الفقرات المُنفَّذة مُخالفة للمواصفات.

وتابعت إنَّ الفحص المختبريُّ الذي أجراه مختبر المثنى الإنشائي بيَّن أنَّ المادة المُستخدمة بالعمل هي الحجر خلافاً للكشف الخاصّ بالمشروع الذي ذكر أنَّ المادة المستخدمة هي الجلمود؛ الأمر الذي يعود بالمنفعة للشركة على حساب المصلحة العامة، فيما أكَّد تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة أنَّ الهدر المُحدَّد جاء؛ نتيجة لرفع سعر فقرات كشف المشروع، إضافةً لوجود مُخالفاتٍ في المواصفات المطلوبة في الكشف التخمينيّ الخاصّ، والذي أكَّده تقرير الدائرة المستفيدة "مُديريَّة بلديَّـة السماوة".