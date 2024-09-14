اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، عن إحباط طرق تهريب جديدة للمخدرات في حليب الأطفال.

وقال الجهاز في بيان"مرة أخرى ينجح رجال الأمن الوطني في إحباط محاولات تجار المخدرات الذين يحاولون في كل مرة اللجوء إلى طرق مختلفة لتهريب السموم المخدرة".

وأضاف ان "مفارز جهازنا في البصرة تمكنت من الإطاحة بتاجرين من ذوي الجنسية الأجنبية (رجل وامرأة) إذ ضُبط بحوزتهم كميات من مادة الكريستال حاولا إخفاءها في علب حليب الأطفال".