أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، ضبط مبلغ كبير من العملة المزيفة واعتقال حائزيها في كربلاء.

وقالت الوكالة في بيان إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة رصدتها مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة كربلاء تفيد بوجود متهمين يستقلان عجلة بحوزتهما مبلغ مالي كبير من العملة الوطنية المزيفة قادمين من خارج المحافظة يرومان تداولها وبيعها داخل المحافظة".

وأضافت "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية ونصب كمين محكم لهما، حيث تم القاء القبض على المتهمين وضبط المبلغ المالي الذي بحوزتهما، كما ضبطت العجلة التي كانا يستقلانها".

وأوضحت الوكالة أنه "لدى التحقيق معهما اعترفا صراحةً على علمهم المسبق بالمبلغ المالي المزيف الذي يرومان تداوله داخل محافظة كربلاء"، مبينة أنهما "أحيلا الى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل".