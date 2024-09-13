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المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: إعفاء المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية من مهامه


اعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إعفاء المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية من مهامه.

وقال في بيان انه :" تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية، لمتابعة وكشف أسباب الارتباك الذي حصل في رحلات الخطوط الجوية العراقية في الأيام الماضية، فقد أكملت اللجنة أعمالها ورفعت توصياتها إلى وزير النقل، ومن بينها التوصية بإعفاء المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية من مهامه، وقد صادق الوزير على التوصيات".

وجدد المكتب التذكير بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للدوائر الخدمية، بوجوب تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطن، وعدم التقاعس في أي مجال يمسّ المتطلبات العامة لعموم أبناء شعبنا العراقي، وتأكيده على عدم التساهل إزاء أي تقصير أو إهمال، ينعكس بالسلب على سمعة باقي مؤسسات الدولة، التي تجتهد وتسابق الوقت والظروف من أجل الارتقاء بعملها وما تقدمه في مختلف المجالات.

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