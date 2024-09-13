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وزير الخارجية الايراني : : زيارة بزشكيان إلى العراق فتحت آفاقا جديدة للبلدين


اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، إن زيارة رئيس بلاده مسعود بزشكيان إلى العراق التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت اليوم بأنها "فتحت آفاق جديدة للبلدين".

ورأى عراقجي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عقب عودته إلى طهران قادماً من البصرة وهي المحطة الأخيرة للرئيس الإيراني "يسعدني مرافقة بزشكيان في زيارته إلى العراق وكانت الزيارة ناجحة للغاية"، مضيفاً أن "دبلوماسية الدكتور بزشكيان مذهلة".

وتابع عراقجي "لقد ساهمت الدبلوماسية العامة المذهلة التي انتهجها الرئيس في فتح آفاق جديدة"، منوهاً "جولة في 6 مدن عراقية خلال 3 أيام ، وأول رئيس إيراني يزور البصرة وإقليم كردستان، وتوقيع 14 مذكرة تفاهم موسعة وأكثر من ذلك بكثير".

وعاد الرئيس بزشكيان والوفد المرافق له إلى العاصمة طهران مساء الجمعة عقب اختتام زيارته التاريخية إلى العراق التي كانت أول جولة له منذ انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران.

وشملت زيارته العاصمة بغداد ومحافظتي اربيل والسليمانية في اقليم كردستان، كما شلمت زيارة المراقد المقدسة في النجف وكربلاء وانتهت هذه الزيارة بمحافظة البصرة جنوب العراق.

ووقع المسؤولون العراقيون ونظرائهم الإيرانيين 14 وثيقة تعاون مشتركة شملت مجالات الأمن والطاقة والثقافة والسياحة والاقتصاد وغيرها.

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وزير الخارجية الايراني : : زيارة بزشكيان إلى العراق فتحت آفاقا جديدة للبلدين
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