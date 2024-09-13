العمليات المشتركة تعلن مقتل قيادات مهمة في داعش الارهابي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، مقتل قيادات مهمة في داعش خلال عملية وثبة الأسود في صحراء الانبار.

وقالت القيادة في بيان إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ومتابعته المباشرة طيلة الستة اشهر الماضية وفي سلسلة من الاجتماعات الامنية لمطاردة قيادات داعش الإرهابية المنهزمة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وعمل فني وميداني مستمر من الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي وبإسناد فني ولوجستي وتبادل للمعلومات الاستخبارية من قبل مستشاري التحالف الدولي ، وبتنسيق ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة ،انطلقت فجر الخميس الموافق 29 آب 2024 عملية وثبة الأسود في صحراء الانبار لاستهداف مقرات ومضافات قيادات داعش الإرهابي".

وأضافت، "كما تبعتها ثلاث عمليات برية وإنزال للقوات المحمولة جوا بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذها ابطال جهاز مكافحة الإرهاب، وفرقة القوات الخاصة وقطعات الفرقة الخامسة وبدلالة وتواجد ابطال جهاز المخابرات الوطني وبإسناد من ابطال القوة الجوية وطيران الجيش والجهد الفني لمستشاري التحالف الدولي".

وتابعت: " أسفرت جميع هذه العمليات عن نتائج مهمة وكبيرة وقتل معظم قيادات عصابات داعش الإرهابية من مستوى الخط الأول والاستيلاء على أسلحة واعتدة ومواد لوجستية وفنية وحواسيب وهواتف ومبرزات جرمية مهمة وتفجير اكثر من (10) احزمة ناسفة ، وعدد من العبوات والمتفجرات تحت السيطرة وتدمير وحرق (7) عجلات مختلفة كانت تستخدم من قبل قيادات داعش".

وبينت، أنه "بعد أجراء فحص DNA على ( 14 ) جثة لقتلى داعش الإرهابي خلال هذه العمليات تم التعرف على القيادات الإرهابية المجرمة وهم كلا من :-

1.ابو صديق او أبو مسلم

الاسم الحقيقي : احمد حامد حسين عبد الجليل زوين - نائب والي العراق.

2.منصور - أبو علي التونسي

الاسم الحقيقي : عمر بن سويح بن سالم قارة ما يسمى أمير التصنيع والتطوير والملف الكيميائي.

3.أبو همام الاسم الحقيقي : سعد محمد ناصر ما يسمى والي الانبار.

4 .المجرم الإرهابي شاكر هراط النجدي ما يسمى المسؤول العسكري لداعش في الأنبار.

5.ابو عبد جنوب او أبو عبد الرحمن الاسم الحقيقي: معمر مهدي خلف حسين ما يسمى والي الجنوب.

6.وقاص والاسم الحقيقي : علي رباح رجا ما يسمى مسؤول التواصل بالاضافة الى مسؤول ملف الاقتصاد والأموال بولاية الانبار.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت الجمعة (13 أيلول 2024)، عن وجود بيان مرتقب وهام للعمليات المشتركة حول عملية كبيرة ضد عصابات داعش الإرهابية.

وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قيادة العمليات المشتركة ستصدر بياناً مرتقباً وهاماً حول عملية كبيرة ضد عصابات داعش الإرهابية"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق، انها أحرزت نجاحات كبيرة في جهود تعقب ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية من خلال كشف المخابئ والمضافات وتوجيه ضربات نوعية كما حدث في صحراء الانبار قبل نحو أسبوعين والذي أدى الى قتل 16 إرهابيا.

وأضافت انها وجهت ضربات نوعية لخلايا داعشية في 4 محافظات خلال الأشهر الماضية من خلال الطيران الحربي والعمليات المباشرة، مؤكدة انه لا يوجد مكان امن للإرهاب في الأراضي العراقية.