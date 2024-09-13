الأخبار

العمليات المشتركة تعلن مقتل قيادات مهمة في داعش الارهابي


أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، مقتل قيادات مهمة في داعش خلال عملية وثبة الأسود في صحراء الانبار.

وقالت القيادة في بيان إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ومتابعته المباشرة طيلة الستة اشهر الماضية وفي سلسلة من الاجتماعات الامنية لمطاردة قيادات داعش الإرهابية المنهزمة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وعمل فني وميداني مستمر من الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي وبإسناد فني ولوجستي وتبادل للمعلومات الاستخبارية من قبل مستشاري التحالف الدولي ، وبتنسيق ومتابعة  من قيادة العمليات المشتركة ،انطلقت فجر الخميس الموافق 29 آب 2024 عملية وثبة الأسود في صحراء الانبار لاستهداف مقرات ومضافات قيادات داعش الإرهابي".

وأضافت، "كما تبعتها ثلاث عمليات برية وإنزال للقوات المحمولة جوا بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذها ابطال جهاز مكافحة الإرهاب، وفرقة القوات الخاصة وقطعات الفرقة الخامسة وبدلالة وتواجد  ابطال جهاز المخابرات الوطني وبإسناد من ابطال القوة الجوية وطيران الجيش والجهد الفني لمستشاري التحالف الدولي".

وتابعت: " أسفرت جميع هذه العمليات عن نتائج مهمة وكبيرة وقتل معظم قيادات عصابات داعش الإرهابية من مستوى  الخط الأول والاستيلاء على أسلحة واعتدة ومواد لوجستية وفنية وحواسيب وهواتف ومبرزات جرمية مهمة وتفجير اكثر من (10) احزمة ناسفة ، وعدد من العبوات والمتفجرات تحت السيطرة وتدمير وحرق (7) عجلات مختلفة كانت تستخدم من قبل قيادات داعش".

وبينت، أنه "بعد أجراء فحص DNA  على ( 14 ) جثة لقتلى داعش الإرهابي خلال هذه العمليات تم التعرف على القيادات الإرهابية المجرمة وهم كلا من :-

1.ابو صديق او أبو مسلم 

الاسم الحقيقي : احمد حامد حسين عبد الجليل زوين - نائب والي العراق.

2.منصور - أبو علي التونسي

الاسم الحقيقي : عمر بن سويح بن سالم قارة ما يسمى أمير التصنيع والتطوير والملف الكيميائي.

3.أبو همام  الاسم الحقيقي : سعد محمد ناصر ما يسمى والي الانبار.

4 .المجرم الإرهابي شاكر هراط النجدي ما يسمى المسؤول العسكري لداعش في الأنبار.

5.ابو عبد جنوب او أبو عبد الرحمن الاسم الحقيقي: معمر مهدي خلف حسين ما يسمى والي الجنوب.

6.وقاص والاسم الحقيقي : علي رباح رجا ما يسمى مسؤول التواصل بالاضافة الى مسؤول ملف الاقتصاد والأموال بولاية الانبار.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت الجمعة (13 أيلول 2024)، عن وجود بيان مرتقب وهام للعمليات المشتركة حول عملية كبيرة ضد عصابات داعش الإرهابية.

وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قيادة العمليات المشتركة ستصدر بياناً مرتقباً وهاماً حول عملية كبيرة ضد عصابات داعش الإرهابية"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق، انها أحرزت نجاحات كبيرة في جهود تعقب ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية من خلال كشف المخابئ والمضافات وتوجيه ضربات نوعية كما حدث في صحراء الانبار قبل نحو أسبوعين والذي أدى الى قتل 16 إرهابيا.

وأضافت انها وجهت ضربات نوعية لخلايا داعشية في 4 محافظات خلال الأشهر الماضية من خلال الطيران الحربي والعمليات المباشرة، مؤكدة انه لا يوجد مكان امن للإرهاب في الأراضي العراقية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رغم قرار القضاء.. الإقليم "يماطل" بتوطين رواتب موظفيه ومطالب بتدخل بغداد
العمليات المشتركة تعلن مقتل قيادات مهمة في داعش الارهابي
صواريخ كورية تتجه الى العراق.. تحرر من "الابتزاز والضغوطات وتنويع لمصادر التسليح"
النزاهـة: السجن سبع سنوات لموظف سابق في الهيئة وإلزامه بدفع أكثر من مليار دينار
الإرهاب وسرقة المال العام وتجارة المخدرات والجاسوسية.. الخطوط الحمراء لقانون العفو العام
امام جمعة النجف : نحن مسلمون واكثرية ونرفض في المحاكم اي قانون غير اسلامي
انزعاج امريكي من اختيار بزشكيان العراق "محطته الأولى".. وتأييد سياسي داخلي للانسحاب
جهاز الأمن الوطني يعلن انطلاق أول منصة للأمن السيبراني في العراق
بعد عودته لإيران.. بزشكيان: وقعنا مع العراق خططا استراتيجية في السفر والتجارة
اعتقال أكبر "مشعوذة" في الأنبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك