امام جمعة النجف : نحن مسلمون واكثرية ونرفض في المحاكم اي قانون غير اسلامي

قال امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي ، ان الحديث الساخن في العراق هو تعديل قانون الأحوال الشخصية ونحن نقول في البعد الدستوري والبعد الشرعي :" نحن أكثرية ونرفض مصادرة حقوقنا القضائية ".

واضاف ، خلال خطبة الجمعة السياسية:" نحن مسلمون ونرفض في المحاكم اي قانون غير اسلامي ".

وحول زيارة الرئيس الإيراني قال السيد القبانجي:" ان الرئيس الإيراني حمل شكر قائد الثورة الإسلامية الى الشعب العراقي والمواكب الحسينية والحكومة العراقية على الجهود التي بذلت في زيارة الأربعين، ونحن أيضا نبادل الاخوة في ايران الشكر على ما قدموه لنا من دعم خصوصا في المعركة مع الدواعش ونؤكد هنا ، علاقة المحبة بين الشعبين الإيراني والعراقي، و وحدة المصالح ووحدة الدين ووحدة المذهب ، ونحن في خندق واحد ضد الاستكبار العالمي ".