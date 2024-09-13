جهاز الأمن الوطني يعلن انطلاق أول منصة للأمن السيبراني في العراق

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، انطلاق أول منصة للأمن السيبراني في العراق.

وقال الجهاز في بيان: "انطلاقا من المسؤولية الأمنية والاستخبارية الواقعة على عاتق جهاز الأمن الوطني في محاربة كافة الظواهر التي تهدد الأمن المجتمعي والأمن الوطني نعلن عن انطلاق أول منصة للأمن السيبراني في العراق"، لافتا الى أن "العمليات الأمنية والعسكرية وحدها غير كافية في مواجهة الظواهر اذ لا بد أن تكون هنالك حملات توعية وتثقيف تستهدف المجتمع من أجل التحصين حول هذه الظواهر".

وأضاف أنه "انطلاقا من هذا الموضوع شارك جهاز الأمن الوطني في معرض الكتاب على أرض معرض بغداد الدولي، والهدف من المشاركة هو مد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين وأيضا التعريف في المنصات الرسمية وآلية التواصل مع جهاز الأمن الوطني"، مشيرا الى أن "أكثر من فريق نزل في أرض معرض بغداد الدولي، الفريق الأول هو خاص بالأمن السيبراني، والفريق الثاني تطوعي نزل في الجناح الخاص لجهاز الأمن الوطني يقوم بتوزيع المنشورات الخاصة بالتوعية".

ولفت الى أن "هذه المنصة تقوم بعملية تأمين الروابط التي يستخدمها المواطنون خشية أن تحمل هذه الروابط بعض الملفات الخبيثة وأيضا معرفة بيانات المواطنين مسربة أم لا"، مبينا أنه "بإمكان المواطنين الدخول إلى هذه المنصة التي تحمل اسم أمان وهي سهلة الاستخدام".

وبين أنه "تم الانطلاق التجريبي لهذه المنصة اليوم وكان هنالك توافق لإعداد كبيرة من المواطنين من أجل تجربة هذه المنصة بهدف حماية وتحصين بياناتهم الشخصية"