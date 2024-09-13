بعد عودته لإيران.. بزشكيان: وقعنا مع العراق خططا استراتيجية في السفر والتجارة

أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، (13 أيلول 2024)، عن أبرز مباحثاته في العراق بعد ختام زيارته التي استمرت 3 أيام وتجول خلالها بخمس مدن، أبرزها العاصمة بغداد.

وقال بزشكيان في مؤتمر صحفي بعد اختتام زيارته الرسمية للعراق وعودته الى إيران: "تم التوقيع على 14 مذكرة تفاهم بين طهران وبغداد، والتوقيع على خطط ستراتيجية بشأن السفر والتنقل بين البلدين".

وأضاف "ناقشنا مع المسؤولين في منطقة كردستان ملفات التبادل التجاري" لافتا الى "بحث مسألة تحسين الأسواق عند الحدود المشتركة في كردستان العراق".

وتابع بزشكيان "بحثنا أيضاً موضوع السفر بين البلدان الاسلامية، وقمنا بزيارة مراقد الائمة الاطهار في كربلاء المقدسة".

ونوه الى "زيارته الى مدينة البصرة وبحث ملفات مشتركة خاصة خط سكة الحديد بين البصرة شلمجة".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد زار العراق ثلاثة أيام بدأت الأربعاء الماضي واختتمها اليوم الجمعة، وشملت جولته بغداد وكربلاء والنجف وأربيل والسليمانية والبصرة.

وشهدت الزيارة توقيع 14 مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات أمنية واقتصادية وتجارية وغيرها.