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اعتقال أكبر "مشعوذة" في الأنبار


ألقت القوات الأمنية في الأنبار، اليوم الجمعة، القبض على سيدة تمارس السحر والشعوذة، فيما اعتبرتها وزارة الداخلية من أكبر "المشغوذات" في المحافظة.

الوزارة ذكرت في بيان ان شعبة مكافحة اجرام الرمادي ألقت القبض على متهمة صادر بحقها امر قبض وفق المادة 456 ق. ع وضبط بحوزتها مواد تستخدم للسحر والشعوذة. هذا وتعد المتهمة أكبر مشعوذة في الأنبار.

وأضافت انه تم ضبطها بموجب محضر ضبط أصولي وتوقيفها وفق مادة الاتهام وايداعها في التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

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