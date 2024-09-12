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القبض على متهم قام بسرقة كابلات كهرباء من داخل حقل الرميلة النفطي الجنوبي في محافظة البصرة


القت مفارز شرطة الطاقة القبض على متهم قام بسرقة كابلات كهرباء من داخل حقل الرميلة النفطي الجنوبي في محافظة البصرة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية: ان مفارز اللواء الثامن التابع الى شرطة الطاقة القت القبض على متهم قام بسرقة كابلات كهرباء من داخل حقل الرميلة النفطي الجنوبي في محافظة البصرة، حيث حاول الهروب من إحدى نقاط التفتيش،وتمت ملاحقته وإلقاء القبض عليه مع ضبط المسروقات وإيداعه التوقيف، وإعادة المواد المسروقة إلى إدارة الحقل النفطي أعلاه، وحجز العجلة تمهيداً لتنظيم أوراق الدعوى وعرضها على القضاء المختص لينال جزاءه العادل 

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القبض على متهم قام بسرقة كابلات كهرباء من داخل حقل الرميلة النفطي الجنوبي في محافظة البصرة
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