في ذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام : الداخلية تعلن نجاح الخطة الامنية بحضور 3.5 مليون زائر في سامراء

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري (ع) في سامراء، كاشفة عن وصول 3.5 مليون زائر الى المدينة، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في حديث لـقناة السومرية، إن "الخطة الامنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري نجحت ولم تسجل اية خروقات امنية ولا حوادث مرورية ولا حرائق".

وتابع "كانت خطة جيدة جدا بانسيابية عالية وكانت خطة امنية وليست خطة عسكرية لا فيها قطوعات وتعتمد على الاستخبارات".

وأوضح المتحدث باسم الداخلية عن "دخول ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر من داخل وخارج العراق الى المدينة خلال الزيارة"، إذ شهدت الأيام الماضية، قدوم الزوار من مختلف المدن العراقية الى مدينة سامراء لإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (ع) التي توافق اليوم الخميس.