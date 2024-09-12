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ذي قار تطرح ملف" شبكة بالابتزاز" على جدول جلسة اليوم.. 10 متهمين حتى الان


اكد مصدر مطلع، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، ان مجلس محافظة ذي قار سيطرح ملف شبكة الابتزاز على جدول جلسة اليوم.

وقال المصدر إن " مجلس ذي قار سيعقد اليوم جلسة رسمية سيطرح من خلالها ملف شبكة الابتزاز التي كشفت مؤخرا والاستماع الى تقرير اولي عن حيثياتها وطبيعة اعتقال عضو في مجلس المحافظة وصدور مذكرة قبض بحق عضو اخر".

وأضاف ان " شبكة الابتزاز ملف حساس جدا بسبب تعقيداته المتعددة "، مؤكدا ان "دائرة الاتهام تتوسع يوما بعد اخر والحصيلة وصلت الى 10 متهمين حتى الان وربما تكشف عن مفاجئات أخرى".

وأشار الى ان" مجلس ذي قار مهتم جدا من اجل معرفة خفايا شبكة الابتزاز وهوية ضحاياها وماهي الدوافع التي تقف ورائها وهل هناك جهات تقف خلفها بشكل مباشر خاصة وانها استهدفت قيادات حكومية في الأشهر الماضية".

وكان مصدر مطلع، أكد  امس الأربعاء، (11 أيلول 2024)، الإطاحة بسبعة متهمين حتى الآن بقضية الابتزاز في محافظة ذي قار.

وقال المصدر ، ان "قضية الابتزاز التي أثارت الرأي العام في ذي قار لاتزال في أولى مراحلها وهي تتفاعل مع الوقت"، لافتا الى، ان "من 6-7 متهمين حتى الآن بينهم اثنان من أعضاء مجلس المحافظة".

وأضاف، ان "فريق متخصص هو من يدير ملف التحقيق في قضية الابتزاز التي بدأت بدعوى مسؤول حكومي قبل أسبوعين بعد تعرضه الى تشويه على منصات التواصل الاجتماعي"، مؤكداً، بان "هناك خيوطا كثيرة كشفت في الساعات الماضية وربما تكون بداية مفاجآت من العيار الثقيل" حسب تعبيره.

وأشار المصدر الى، ان "هناك اهتماماً على أعلى المستويات في بغداد وذي قار من أجل كشف خفايا شبكة الابتزاز وبيان هوية ضحاياها"، مؤكداً، بان "بعض من اتهموا اعتقلوا فعليا لكنهم في نطاق المشتبه بهم وليسوا مدانين بانتظار استكمال التحقيقات معهم".

وكانت مصادر أمنية، أفادت صباح امس الأربعاء، بأن جهاز الأمن الوطني اعتقل عضوين في مجلس محافظة ذي قار بتهمة "الابتزاز"، حيث تمت عملية اعتقال أحدهما في مدينة الرفاعي شمالي المحافظة.

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ذي قار تطرح ملف" شبكة بالابتزاز" على جدول جلسة اليوم.. 10 متهمين حتى الان
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