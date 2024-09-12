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الصحة تعلن المصادقة على توزيع أطباء التدرج خريجي 2020-2021


صادق وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، على توزيع اطباء التدرج خريجي 2020-2021.

وذكر بيان للوزارة أن "الحسناوي، صادق على توزيع اطباء التدرج خريجي 2020-2021/ الدورين الاول الثاني وخريجي الجامعات غير العراقية بنظام المقابلة وحسب الايام المقسمة عليها المجموعات وكما يلي:

المجموعة 1 - بغداد والتي تبدأ بالتسلسل (1 –علي عباس خليل خضير) وتنتهي بالتسلسل ( 552- سناريا مجيد حمود )، للحضور الى قاعة الشهيد درب الموسوي / دائرة مدينة الطب في يوم الاحد المصادف 2024/9/22.

المجموعة 2 - كركوك والتي تبدأ بالتسلسل (1–فرح حميد مجيد) وتنتهي بالتسلسل ( 147-احمد محمود حمادة ) ، ونينوى التي تبدأ بالتسلسل (1– داليا منذر عبد) وتنتهي بالتسلسل ( 200-سراج محمد ابراهيم) للحضور الى قاعة الشهيد درب الموسوي- دائرة مدينة الطب في يوم الاثنين المصادف 2024/9/23".

المجموعة 3 - الانبار والتي تبدأ بالتسلسل (1 – اسامة عقيل خليل) وتنتهي بالتسلسل (131- احمد عبد السلام عاشور) ، و( صلاح الدين) والتي تبدأ بالتسلسل ( 1 – ضحى خالد محمد) وتنتهي بالتسلسل ( 97- عبد الملك سلمان فرج)، بالإضافة إلى ديالى والتي تبدأ بالتسلسل (1 – احمد عيدان عبد سليم) وتنتهي بالتسلسل ( 131- خالد محمود خليفة)، و واسط والتي تبدأ بالتسلسل (1 – هالة مهدي صالح) وتنتهي بالتسلسل (63- ضياء الدين خضير محمد) للحضور الى قاعة الشهيد درب الموسوي في يوم الثلاثاء المصادف 24/ 9 /2024".

المجموعة 4 - بابل والتي تبدأ بالتسلسل (1 –حسن علي حسين مهدي) وتنتهي بالتسلسل (140-نوران خليل ابراهيم )، والديوانية والتي تبدأ بالتسلسل ( 1 – زينب امير عبد زيد) وتنتهي بالتسلسل (113- مصطفى حسين هادي )، والمثنى والتي تبدأ بالتسلسل (1 – حسنين عواد عبد الله) وتنتهي بالتسلسل (32- نورا هادي عمران) للحضور الى قاعة الشهيد درب الموسوي - دائرة مدينة الطب في يوم الاربعاء المصادف 25 / 9 /2024".

المجموعة 5 - النجف الاشرف والتي تبدأ بالتسلسل (1 – ارشد نجم جابر) وتنتهي بالتسلسل ( 147- عمار سلام مجهول)، وميسان والتي تبدأ بالتسلسل ( 1 – عبد الجبار حامد جبار) وتنتهي بالتسلسل ( 35- علي حسين شويخ )، بالإضافة إلى كربلاء المقدسة والتي تبدأ بالتسلسل ( 1 – زينة بدري عبد العباس) وتنتهي بالتسلسل ( 87- ذو الفقار مهدي محمد) للحضور الى قاعة الشهيد درب الموسوي - دائرة مدينة الطب في يوم الخميس المصادف 26 / 9 /2024

المجموعة 6 - ذي قار والتي تبدأ بالتسلسل ( 1 – عباس محمد عبد الجليل) وتنتهي بالتسلسل (163-مصطفى عقيل محمد)، والبصرة والتي تبدأ بالتسلسل ( 1 – هدير عبد الكريم ياسين) وتنتهي بالتسلسل ( 129- احمد هاشم عبد الواحد) للحضور الى قاعة الشهيد درب الموسوي - دائرة مدينة الطب في يوم الاحد المصادف 2924/9/29".

 وأشار البيان إلى أنه "يكون الحضور حسب الوجبات في الساعة الثامنة صباحاً لغرض توزيعهم الى فروع الاقامة القدمى".

ونوه إلى أنه "على الاطباء المشمولين بالتوزيع اعلاه والظاهرة اسمائهم بالجداول (المقبولين دراسات عليا والفروع التشجيعية والمقبولين على الحشد الشعبي) الحضور الى مركز الوزارة مع الاوامر الادارية الخاصة بقبولهم لاجراء اللازم وبالسرعة الممكنة خلال يومين من تاريخ الإعلان".

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