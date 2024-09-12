الاتحاد الوطني: لدى ايران علاقات ومواقف إيجابية مع كردستان

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، أن الجانب الإيراني له علاقات ممتازة ومواقف إيجابية مع كردستان.

وقال كاكائي في حديث صحفي إن "هذه الزيارة ستحسم الكثير من الملفات العالقة، والإقليم سيمر بمرحلة جديدة بعد هذه الزيارة، لآن بزيشكيان وجوده مهم، كونه بعث برسائل اطمئنان للشعب الكردي في إيران والعراق".

وأضاف أن "هنالك تفهما عند الرئيس الإيراني للقضية الكردية، والجميع يعلم بأن الاتحاد الوطني سعى لأفضل العلاقات مع الجانب الإيراني، لأنه لدينا حدودا ومصالح مشتركة مع إيران".

وأشار إلى أننا "نسعى لأفضل العلاقات، ونرفض أي تجاوز أو اعتداء على أي دولة جارة، والمعارضة حق طبيعي ومشروع، ولكن على المعارضة عدم تبني الجانب المسلح، ونحن نؤمن بالحوار، والاتحاد سيبذل مساع كبيرة، لإنهاء الخلافات مع الأحزاب الكردية المعارضة عن طريق الحوار، وذلك لحل المشاكل بين الطرفين، وجانب الحوار هو الحل الوحيد".

يذكر ان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقد اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، اجتماعاً مع رئاسة وحكومة إقليم كردستان في أربيل.

وقال مصدر صحفي، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بدأ اجتماعاً مع رئاسة وحكومة إقليم كردستان في أربيل.

وكانت طائرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حطت، صباح اليوم الخميس، في مطار أربيل الدولي.

وقال المصدر"، إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني كان في استقبال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان".